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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 05:42:45م
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  عربي ودولي
مادورو يندد بالتدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية
[19/أبريل/2017] كراكاس - سبأ:
ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مجددا بتدخل الولايات المتحدة الأمركية في شؤون بلاده الداخلية ووقوفها وراء محاولة انقلاب جديدة في فنزويلا.

ونقلت وسائل الاعلام الفنزويلية عن مادورو قوله الليلة الماضية خلال اجتماع في قصر ميرافلوريس في كراكاس إن “الولايات المتحدة وتحديدا وزارة الخارجية أعطت الضوء الأخضر من أجل تدخل في فنزويلا”.

وجاء هذا الاتهام بعد تصريحات معادية للحكومة الفنزويلية وجهها المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر.

ودعا مادورو إلى ملاحقة خوليو بورخيز رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ 2015 بتهمة “الدعوة إلى انقلاب”.. مؤكدا أن “ما قام به بورخيز اليوم يشكل انتهاكا للدستور وينبغي بالتالي ملاحقته”.

يذكر أن فنزويلا التي تتبع النهج التحرري في أمريكا اللاتينية على خطى سيمون بوليفار والذي جدد نهجه الزعيم الفنزويلي الراحل أوغو تشافيز تعاني من محاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية وذلك في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مشاريعها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة.
سبأ
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