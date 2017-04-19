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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 05:42:45م
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وزير الداخلية يفتتح صالة الرقابة الإدارية بالإدارة العامة للمرور
[19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
افتتح وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي اليوم صالة الرقابة الإدارية والتفتيش والتخطيط والإحصاء والمتابعة بالإدارة العامة للمرور.

وطاف الوزير القوسي بالصالة التي تحتوي على معدات تقنية حديثة، تم إضافتها لصالة الرقابة الإدارية وتحديث أعمال الإدارة والرقابة والتفتيش والتخطيط والإحصاء والمتابعة والمعلومات .

وفي الإفتتاح أشاد وزير الداخلية بما تحتوي صالة الرقابة الإدارية من تقنيات حديثة تسهم في خدمة وإنسيابية الحركة المرورية وأمن وسلامة المواطن والمركبة .

وأشار إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار صمود أبناء الشعب اليمني والأجهزة الأمنية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .. وقال " ما شاهدناه اليوم من إبداع ما هو إلا إصرار من قبل أبناء الشعب اليمنى والأجهزة والكوادر الأمنية على الصمود في مواجهة العدوان وإستمرار الحياة والتطور ".

وأضاف " لن يثنينا تحالف العدوان بغطرسته وهمجيته من مواصلة الحياة والعمل والإبداع والإنتاج، بإعتبار أن الشعب اليمني منذ الأزل شعب أصيل وحضاري " .. حاثا العاملين في صالة الرقابة الإدارية على الدقة والتنظيم وتطبيق ما تلقوه في مهامهم وأعمالهم.

إلى ذلك اطلع وزير الداخلية على سير العمل في الإدارة العامة للمرور وفرع الإدارة بأمانة العاصمة، وتفقد أحوال الموظفين في الإدارات والأقسام المختلفة.
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