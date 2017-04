Poursuite des raids aériens contre des provinces [19/أبريل/2017]



GOUVERNORATS, 19 Avril.(SABA) – L'aviation de l'agression saoudo-US a continué ses raids aériens contre un certain nombre de provinces au cours des dernières heures.



Une source militaire a déclaré à SABA que les avions de chasse avaient mené plus de 25 frappes aériennes contre le Mont d'Al-Narr à la ville de Moka dans la province de Taïz.



La source a également indiqué que les avions de guerre avaient lancé deux autres raids aériens contre les deux zones d'Al-Zamah et AL-Massahef dans la province de Sa 'ada.



Les chasseurs saoudiens avaient en autre mené plus de 16 raids aériens contre le deux districts de Haraz et Midi dans le gouvernorat d'Hajja, la source a-t-elle ajouté.



