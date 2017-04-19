ريال مدريد وأتليتكو يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم [19/أبريل/2017] مدريد - سبأ:

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد الاسباني الى التأهل الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد ان جدد فوزه الليلة الماضية على ضيفه بايرن ميونخ الألماني 4 / 2 بعد التمديد في مباراة الاياب للدور ربع النهائي للبطولة.



سجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها النادي الملكي بطاقة العبور المستحقة إلى المربع الذهبي .. وكان ايضا قد سجل هدفي الفوز في لقاء الذهاب.



تقدم اولا بايرن ميونخ عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 51 من ركلة جزاء ثم تعادل رونالدو للريال في الدقيقة 76 ولكن بعد دقيقة واحدة فقط سجل سيرخيو راموس مدافع أصحاب الأرض هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه ليتقدم النادي البافاري بهدفين مقابل هدف .. ولعب بايرن ميونيخ الفترة المتبقية من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه التشيلي ارتورو فيدال في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتقدم بايرن ميونيخ 2 / 1 ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين.. وأحرز رونالدو الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 104 ثم عاد وسجل الهدف الثالث له ولفريقه (هاتريك) في الدقيقة 109 .



ثم سجل لاعب الوسط الشاب ماركو أسينسيو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 111 بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.



وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب 2 / 1 .



ويسعى ريال مدريد للحفاظ على لقب البطولة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في أخر أربعة أعوام.. كما يسعى النادي الملكي للفوز باللقب الأوروبي للمرة الـ12 في تاريخه علما بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 11 لقبا.



وفي مباراة اخرى تأهل ايضا الى نصف نهائي دوري الابطال اتلتيكو مدريد الاسباني بعدما تعادل 1 / 1 مع مضيفه ليستر سيتي الانجليزي في اياب الدور ربع النهائي للبطولة .



وسجل ساوول نيغويز (26) هدف اتلتيكو مدريد، وجايمي فاردي (61) هدف ليستر سيتي. وكان اتلتيكو مدريد فاز 1-صفر ذهابا.



وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها اتلتيكو مدريد الدور نصف النهائي للمسابقة في المواسم الاربعة الاخيرة علما انه خاض المباراة النهائية مرتين عامي 2014 و2016 وخسر امام مواطنه وجاره ريال مدريد.

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