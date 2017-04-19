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  رياضة
ديوكوفيتش يتأهل إلى الدور الثالث لبطولة مونتي كارلو لتنس الأساتذة
[19/أبريل/2017] باريس - سبأ:
تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثالث من بطولة مونتي كارلو ثالث بطولات الألف نقطة لتنس الأساتذة عقب فوزه الليلة الماضية على الفرنسي جيل سيمون بمجموعتين مقابل مجموعة اليوم.

ففي منافسات الدور الثاني للبطولة تغلب ديوكوفيتش الذي أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، على سيمون بواقع 6-3 و3-6 و7-5.

ويسعى ديوكوفيتش الى لقبه الثالث في البطولة الفرنسية بعد الاول عام 2013 عندما اوقف سيطرة غريمه الإسباني رافايل نادال على البطولة بالفوز عليه في المباراة النهائية، والثاني عام 2015 قبل أن يتنازل عنه لصالح نادال العام الماضي، عندما نال الاخير لقبه التاسع في البطولة على حساب الفرنسي غايل مونفيس.

ويبدأ رافايل نادال حملة الدفاع عن لقبه غدا بمواجهة البريطاني كايل إدموند.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثالث مع الاسباني بابلو كارنيو بوستا الثالث عشر أو الروسي كارن خاتشانوف الفائز على الفرنسي نيكولا ماهو 6-2 و6-4.

وشهدت البطولة خروج الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا، بخسارته أمام مواطنه أدريان مانارينو 7-6 و2-6 و3-6.. وكان تسونغا تأهل الى نصف نهائي البطولة العام الماضي.

ويلتقي مانارينو في الدور المقبل مع مواطنه لوكاس بوي الحادي عشر والذي تغلب على الامريكي راين هاريسون 6-2 و6-4، أو الايطالي باولو لورنتسي الفائز على الاسباني مارسيل غرانويرز 6-2 و6-4.
سبأ
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