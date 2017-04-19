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تدشين توزيع سلال غذائية لـ547 أسرة بمديريتي عمران وريدة
[19/أبريل/2017] عمران - سبأ:
دشن وكيل محافظة عمران رئيس لجنة الإغاثة أمين فراص توزيع السلال الغذائية للمستهدفين بمديرية عمران وريدة وعددهم 547 أسرة.

وفي التدشين حث الوكيل فراص اللجان على توزيع السلال الغذائية للحالات المستهدفة يدا بيد  والنزول إلى مراكز الإيواء للمستهدفين في المديريات.

وأشار إلى أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار مساعدة الأسر النازحة والفقيرة والأيتام والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية .. مبينا أنه تم الإتفاق لعمل شراكة مع منظمة رعاية الأطفال والجهات ذات العلاقة لتنفيذ حملة توزيع سلال ومواد غذائية في مختلف أحياء مديرية ريدة وعمران بما يسهم في تخفيف معانات الأسر وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

ويأتي توزيع السلال الغذائية للمستهدفين من نظام إدارة الحالة في الشؤون الإجتماعية  والعمل ومنظمة رعاية الطفل بعمران ضمن كشوفات الأطفال المستهدفين التي أجريت مسوحات ميدانية حسب الحالات المحتاجة والنازحين والفئات الأشد فقرا .

حضر التدشين مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل إبراهيم الذرحاني ومدير مكتب التخطيط عبد الله سيلان ومدير منظمة رعاية الطفل علي الصنعاني.
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