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اللجنة العليا لرعاية السجناء تقر تعديل آلية الإفراج عن السجناء على ذمة الحقوق الخاصة
[19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي.
وأقر الإجتماع بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة محمود عبد القادر الجنيد تعديل آلية الإفراج عن السجناء على ذمة حقوق خاصة بعد قضاء فترة العقوبة في الحق العام وتطبيقها وفقا لمقتضيات النصوص القانونية التي يجب على كل قضاة التنفيذ والنيابة العامة الإلتزام بها.
وشكلت اللجنة العليا لرعاية السجناء لجنة لمتابعة وتنفيذ آلية الإفراج تضم النائب العام عبد العزيز البغدادي ووزير الداخلية اللواء الركن محمد القوسي .
وتطرق الإجتماع إلى أعمال اللجان الميدانية للتفتيش على السجون سنويا .. مؤكد أهمية أن ترفع اللجان الميدانية تقاريرها عن وضع السجناء واحتياجاتهم والسجناء المفرج عنهم وفق الإفراج الشرطي لتناقشه اللجنة العليا في اجتماعها المقرر انعقاده في منتصف شعبان القادم .
وقدمت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف تقرير الوزارة عن السجن المركزي بصنعاء تضمن الملاحظات المعنية بحقوق الإنسان بإعتبار أن حق السجناء جزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق الإنسانية بناءً على ما تكفله القوانين المحلية والمبادئ والمواثيق الدولية.
واستعرضت وزيرة حقوق الإنسان من خلال التقرير الجانب الحقوقي والإنساني والخدمات العامة بالسجن المركزي والأقسام المخصصة فيه من إصلاحية النساء والأحداث والإجراءات القانونية والقضائية وكذا التوصيات لتحسين أوضاع السجناء وظروف وأماكن سجنهم.
سبأ