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انتهاء المرحلة الأولى من مشروع حنان الكويت لتأهيل مركز المكفوفين بجامعة صنعاء
[19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
أنهت جمعية العون المباشر مكتب اليمن اليوم المرحلة الأولى من مشروع " حنان الكويت " لتأهيل مركز التدريب والتأهيل للمكفوفين بكلية الآداب في جامعة صنعاء بتمويل من الأخت أمل براك المطير.

 وقالت مدير مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي : " إن المشروع يهدف إلى تأهيل المركز التدريبي وتهيئته بما يتناسب مع قدرات المكفوفين من أجل استمرار العملية التعليمية الجامعية لهم ، وتشجيع الملتحقين الجدد منهم لاستكمال دراستهم الجامعية والتغلب على إعاقتهم البصرية ".

 فيما أشارت المنسقة في العون المباشر إلهام راوح إلى أن مشروع "حنان الكويت " يُنفذ بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي بأمانة العاصمة و الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين ، وتضمنت المرحلة الأولى تركيب منظومة طاقة شمسية لتشغيل المركز كاملاً .

 

 وأوضحت أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تركيب حواجز الألمونيوم بالمركز ، فيما سيتم خلال المرحلة الأخيرة تحويل المكتبة السمعية المكونة من (5000) شريط كاسيت إلى ملفات صوتية "Audio" إلكترونية ليتمكن الطلاب من نسخها والاستماع إلى المناهج التعليمية بسهولة ويسر وفي أي وقت بدون حاجة للحضور إلى المكتبة و الانتظار لساعات طويلة.

ونوّهت راوح إلى إنه سيتم إعادة تدوير أشرطة الكاسيت التي تضمها المكتبة واستخدامها كديكور للمركز بطريقة إبداعية بعد انتهاء تحويلها.

وأكدت العسعوسي أهمية المشروع في تأهيل المركز الذي يخدم (180) طالباً وطالبة في ثمانية تخصصات جامعية وتوفير التقنيات الحديثة وتوظيفها لمساعدة الطلاب للحصول على المناهج التعليمية.

 وتطرقت إلى المعاناة التي يواجهها الطالب الكفيف في نسخ الأشرطة والحصول على أجهزة تشغيلها التي لم تعد متوفرة في الأسواق، أو الانتظار الطويل من أجل الاستماع إليها نظراً لضيق مساحة المكتبة التي لا تتسع لأكثر من (5) طلاب الأمر الذي انعكس سلباً على إقبال الطلاب المكفوفين وقلل من رغبتهم في استكمال الدراسة الجامعية.
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