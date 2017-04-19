مناقشة اليات تحصيل الايرادات الضريبية بمحافظة ريمة [19/أبريل/2017] ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمكتب الضرائب بمحافظة ريمة برئاسة محافظ المحافظة حسن عبدالله العمري سير عمل المكتب وآليات تحصيل الإيرادات الضريبية وسبل تحسين الأداء.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة حافظ الواحدي وصالح العياضي استعرض مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة قيس الشريف مستوى تحصيل الموارد الضريبية خلال الربع الاول من العام الجاري حيث بلغت اجمالي الموارد المحلية والمشتركة والمركزية 60مليون و 573الف منها 13مليون و716الف ريال ايرادات محلية ومشتركة.



وتطرق التقرير إلى بعض الصعوبات التي تواجه العمل فيما يخص تحصيل الإيرادات والسبل الكفيلة بمعالجتها.



واشار الاجتماع إلى تنشيط العمل في تحصيل الموارد ورفع نسبة الموارد المحلية والمشتركة والحد من التهرب الضريبي خصوصاً لضريبة القات في مديريات السلفية ومزهر.



واقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من مكتب الضرائب والموارد المالية بالمحافظة للنزول الميداني الى مراكز تحصيل ضرائب مبيعات القات بحصر وربط وتحديد حجم الوعاء الحقيقي.



وأكد الاجتماع ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في تحصيل ضريبة القات ووضع آلية جديدة تهدف الي رفع إيرادات الدولة والقضاء على السلبيات التي ترافق عملية التحصيل.



وشدد المحافظ العمري على ضرورة تعزيز الموارد الضريبية وضبط المكلفين المتهربين من توريدها وبذل مزيد من الجهود في تحسين الموارد المحلية والمشتركة والتي تخدم عملية التنمية بالمحافظة.



واشار إلى انه لا بد من تعاون الجميع والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بالتحصيل الضريبي للوصول الى نسبة أفضل ومستوى عالي من التحصيل ..مثمنا كافة الجهود المبذولة من قبل العاملين بالمكتب في مختلف الاقسام والادارات ..متمنيا للجميع التوفيق ونجاح وتحقيق ماهو أفضل ويخدم المصلحة العامة ..مبديا استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية التعاون وتسهيل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه المكتب.



ووجه المحافظ العمري بمتابعة الارصدة المرحلة على المتحصلين خلال الفترة القادمة واتخاذ الاجراءات القانونية امام المتخلفين عن سدادها اولا بأول.

سبأ