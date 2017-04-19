مجلس النواب يحث لجنة الموازنة على سرعة إعداد وتقديم الموازنة [19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ :

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي.



وفي هذه الجلسة أحاط رئيس مجلس النواب الأخوة أعضاء المجلس بأنه وجه رسالة للأخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور مصحوبة بنسخة من التوصيات التي أقرها المجلس للجان البرلمانية الخاصة بالنزول الميداني لزيارة السجون ونزلاءها والإطلاع على أوضاعهم في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار والحديدة وريمة لتوجيه المعنيين في متابعة تنفيذ تلك التوصيات.



كما وجه رئيس مجلس النواب رسالة أخرى مماثلة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى مصحوبة بنسخة من التوصيات للإطلاع.



من ناحية ثانية أقر مجلس النواب تشكيل لجنة من بين أعضائه للقيام بالنزول الميداني إلى مدرسة سُكينة بأمانة العاصمة لتقصي الحقائق حول التهجم والإعتداء على احدى طالبات المدرسة وموافات المجلس بتقرير حول نتائج ذلك.



من جهة أخرى حث المجلس اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع الموازنة ( الإيرادات والنفقات المتوقعة للربع الثاني أبريل – يونيو 2017م ) على بذل الجهود مع الجانب الحكومي وسرعة إعداد تقرير يتضمن الأولويات والاهتمام والتركيز على مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومستحقات المجهود الحربي وتقديمه إلى المجلس مطلع الأسبوع القادم، لأفتاً إلى أن المجتمع يعيش أوضاع إستثنائية وهي ظروف العداون العسكري الظالم الذي يشن عليه والحصار البري والبحري والجوي الجائر وخاصة الحصار الاقتصادي المفروض عليه من قبل تحالف دول العداون بقيادة السعودية.



وأشار المجلس إلى ضرورة حث الحكومة على تحسين مستوى تحصيل جميع إيرادات الدولة وتوريدها إلى الخزينة العامة ( البنك المركزي ).



وبهذا الصدد حيا مجلس النواب صبر وصمود الشعب اليمني وثباته في هذه الظروف وصموده أمام العداون وكافة التحديات التي تواجهه من أجل الحفاظ على المنجزات والمكاسب التي تحققت في مختلف المجالات وكذا الحفاظ على وحدة الوطن وكرامة الإنسان اليمني وحريته واستقلاله وسلامة وسيادة أراضيه.



وكان المجلس قد استهل جلسته بأستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشية الله تعالى.

سبأ