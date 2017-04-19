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الداخلية تشيع جثمان فقيد الوطن العميد حسين صالح خيران
[19/أبريل/2017] صنعاء - سبأ :
شيعت وزارة الداخلية اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن مدير عام القيادة والسيطرة بالوزارة العميد حسين صالح خيران الذي وافاه الأجل وهو يزاول عمله يوم أمس عن عمر ناهز الـ55 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن في المجال الأمني.

وخلال التشييع الذي تقدمته قيادات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والمدنية أشاد المشيعون بمناقب وصفات الفقيد ودوره البارز في خدمة الوطن وأمنه واستقراره من خلال المناصب القيادية التي تقلدها خلال خدمته في وزارة الداخلية والتي كان أخرها مديراً عاماً للقيادة والسيطرة بالوزارة وما أسهم به من دور بارز في الارتقاء بمستوى الأداء في مجال العمل الأمني.

وعبر المشيعون عن حزنهم العميق لرحيل هذه القامة الوطنية والأمنية ..لافتين إلى أن الوطن ووزارة الداخلية برحيل الفقيد قد خسرت واحدا من خيرة القيادات الفذة المتصفة بالإخلاص والتواضع والتفاني في خدمة الوطن وأمنه واستقراره .

وقد تحرك موكب التشييع الذي شارك فيه أهالي وأقارب الفقيد وزملائه وجمع غفير من المواطنين بجثمان الفقيد الطاهر بعد الصلاة عليه في الجامع الكبير بالروضة ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة الروضة بأمانة العاصمة ّ.

تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ
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