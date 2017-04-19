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العدوان - أرشيف
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظات الجمهورية
[19/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .

وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أكثر من 25 غارة على جبل النار في المخا بمحافظة تعز ، و غارتين على منطقتي آل الزماح و المصاحف واستهدف بغارة منزل مواطن في منطقة آل الحماقي بمديرية باقم في محافظة صعدة .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 16 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، مبيناً أن طقماً عسكرياً تابعاً لمرتزقة العدوان دهس مواطنين اثنين من أهالي قرية السلمات بمديرية الحزم في محافظة الجوف مما أدى إلى وفاتهما على الفور .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديريتي صرواح وحريب القراميش بمحافظة مأرب ، و غارة جنوب مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة .

سبأ
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