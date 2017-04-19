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قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق انتصارات في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
[19/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في عدد من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن عدداً من الجنود السعوديين ومرتزقتهم لقوا مصرعهم خلال التصدي لزحفين باتجاه الربوعة ومنفذ علب في عسير , فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة ومركز القيادة بموقع المسيال محققة إصابات مباشرة ، وتم إعطاب جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه في الموقع نفسه .

وفي منطقة نجران استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرابض المدفعية السعودية في تبة القطريين ، معسكر رجلا ، مواقع العش ، سلاطح بالبقع ، خلف الشبكة محققة إصابات مباشرة ، كما تم قنص جندي سعودي خلف موقع الشبكة .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الدخان والغاوية بجيزان ، ودُمّرت آلية سعودية في موقع كرس جوبح .

وأكد المصدر سقوط طائرة مروحية سعودية ومصرع 12 ضابطا سعودياً كانوا على متنها خلف معسكر تداوين في محافظة مأرب ، كما تم قنص اثنين من المرتزقة في المخدرة بالمحافظة .

وأوضح المصدر أن 100 مرتزق سوداني قتلوا في عمليات تطهير سلسلة جبل النار في محافظة تعز ، في حين نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجوم مباغت على تبة الخزان بحيفان مما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة .

ولفت المصدر إلى أن اثنين من المرتزقة لقيا مصرعهما بنيران الجيش واللجان في منطقة المكلكل فيما قتل اثنان من قناصة العدوان في صالة و جوار الشبكة بالجحملية ، و استهدفت المدفعية تجمعات وتحصينات المرتزقة في تبة المكلكل ، خلف الشبكة بالصلو ، تبة الوكيل ،كما تم تدمير آليات وتجهيزات للغزاة ومرتزقتهم شرق المخا .

ونوه المصدر إلى مقتل ستة من المرتزقة في عمليات متفرقة لأبطال الجيش واللجان في منطقة الفيض بالمتون ومديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال عملية للجيش واللجان بمديرية الغيل بالمحافظة .

وحسب المصدر استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات المرتزقة أسفل فرضة نهم نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما اقتحمت وحدة من الجيش واللجان التبة الحمراء بالقبيطة في محافظة لحج مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة .

سبأ
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