Aviation de l'agression lance deux raids contre Marib



MARIB, 19 Avril (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancee deux raids contre le gouvernorat de Marib.



Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé un raid contre le district de Sourwah et un autre contre le district d'Harib Al-Qarimch, faisant des dégâts aux biens des citoyens et leurs biens.



AM



[19/أبريل/2017]SABA