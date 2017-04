Meurtre de quatre mercenaires de l'agression



AL-JAWF, 19 Avril (SABA)-Quatre mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués dans de diverses opérations au district d'Al-Mouton à Al-Jawf.

Une source militaire a indiqué à SABA, que quatre mercenaires ont été tués dans opérations et des affrontements avec l'armée et les comités populaires dans la zone d'Al-Faidh.

La source a noté que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des sites des mercenaires au bas de la zone d'Al-Aqabah à l'Est de la zone d'Al-Hazm, faisant des dégâts humaines et matériels parmi les rangs des mercenaires.

