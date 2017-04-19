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العدوان - أرشيف
انطلاق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من العاصمة صنعاء إلى ميناء الحديدة
[19/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
انطلقت صباح اليوم من أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء مسيرة الخبز الشعبية الراجلة متجهة إلى ميناء الحديدة تحت شعار " لا لإغلاق واستهداف ميناء الحديدة .. لا لتجويع الشعب اليمني .. لا للإبادة الجماعية ".

وفي الفعالية التي أقيمت قبيل الانطلاق أوضح رئيس اللجنة الإعلامية عزالدين الشرعبي أن المسيرة شعبية مدنية راجلة تشارك فيها كافة شرائح المجتمع أطفالاً ونساء ورجالاً و تعبر عن مطالب إنسانية لأبناء الشعب اليمني المحكوم عليه بالحصار والموت جوعاً من قبل العدوان السعودي الأمريكي ولا تعبر عن مطالب سياسية أو حزبية ..

وأشار الشرعبي إلى خط المسيرة انطلاقاً من أمام الأمم المتحدة إلى عصر ، فبني مطر ، الحيمة وحراز ثم مناخة مروراً بباجل ، المراوعة وصولاً إلى ميناء الحديدة في مدة تستغرق من خمسة إلى ستة أيام و سيتخللها العديد من الأنشطة والفعاليات والأمسيات والمؤتمرات الصحفية والاستقبال الواسع من قبل أبناء المديريات الواقعة على خط سيرها .

من جانبه أكد المدير التنفيذ لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المهندس محمد الديلمي أن مسيرة الخبز الراجلة رسالة لشعوب العالم الحر للتخلي عن صمتها إزاء جرائم العدوان الغاشم وحصاره الجائر على الشعب اليمني ، منوهاً إلى أن المسيرة تعبر عن استمرار الصمود في مواجهة العدوان والتحديات و التي فرضها .

فيما أكد بيان صادر عن المسيرة حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه أن مسيرة الخبز الراجلة رسالة من الشعب اليمني إلى شعوب العالم توضح أن لندن وواشنطن تتبنيان مشروع الإبادة الجماعية للشعب اليمني بالقتل المباشر عن طريق بيع الأسلحة المحرمة دولياً لدول العدوان ، ثم القتل جوعاً من خلال إيقاف صرف مرتبات موظفي الدولة و نقل البنك المركزي وأخيراً استهداف وإغلاق ميناء الحديدة المنفذ الوحيد لإمداد المواطنين بالغذاء والدواء .

وطالب البيان بسرعة إعلان ميناء الحديدة منطقة إنسانية ، و صرف مرتبات موظفي الدولة ، إغاثة النازحين والمهجرين ، رفع الحصار الاقتصادي وفتح حركة النقل الجوي من وإلى مطار صنعاء والمطارات الأخرى بالإضافة إلى

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