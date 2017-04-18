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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 11:46:25ص
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  اقتصاد
النفط مستقر بعد تصريحات الأمين العام لأوبك
[19/أبريل/2017]
سنغافورة – سبأ :

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء استقرارا بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها ملتزمة بتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية التي تعاني منها السوق منذ عام 2014 على الرغم من أن زيادة الإنتاج والمخزونات في الولايات المتحدة ما زالت تضغط على الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 54.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش وهو مستوى يقترب من إغلاق الجلسة الماضية.

ولم تسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا تغيرا يذكر عند 52.43 دولار للبرميل.

سبأ
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