[19/أبريل/2017]
جاكرتا – سبأ :
بدأ التصويت اليوم الأربعاء في الجولة الثانية لانتخاب حاكم جديد للعاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد حملة خيمت عليها التوترات الطائفية والعرقية.
ويتنافس في الانتخابات باسوكي تجاهاجا بورناما، ووزير التعليم السابق أنيس باسويدان. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى احتدام المنافسة، مع تقدم باسويدان بمقدار نقطة مئوية في اثنين من استطلاعات الرأي. ولن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الأسبوع الأول من شهر مايو.
ويعتبر بعض المحللين الانتخابات بمثابة اختبار للديمقراطية في أكثر دول العالم تعدادًا للسكان المسلمين في العالم.
سبأ