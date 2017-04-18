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دوري أبطال أوروبا : ريال مدريد يتأهل للدور قبل النهائي
تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما مساء أمس على ملعب “سانتياجو برنابيو” في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال .
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  رياضة
دوري أبطال أوروبا : ريال مدريد يتأهل للدور قبل النهائي
[19/أبريل/2017]
مدريد – سبأ :

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما مساء أمس على ملعب “سانتياجو برنابيو” في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال .

بدأ البايرن بالتسجيل عن طريق اللاعب روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 76، بعدها بدقيقتين سجل سيرجيو راموس بالخطأ في مرماه ليمنح الفريق الألماني الهدف الثاني، إلا أن رونالدو سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

وعاد كريستيانو رونالدو ليسجل الهاتريك في الدقيقة 110، وبعدها بدقيقتين أحرز ماركو أسينسيو الهدف الرابع .

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