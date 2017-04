Lahjj: Une unité de l'armée prend l'assaut d'Al-Tabah Al-Hamra'a

LAHJJ, 19 Avril (SABA)-Une unité au sien de l'armée et des comités populaires a pris l'assaut d'un site des mercenaires de l'agression saoudienne dans la zone d'Al-Qabitah à Lahjj.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'opération a causé des morts et blessés parmi les rangs des mercenaires.



AM

