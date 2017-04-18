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الطوارئ الروسية: غرق سفينة شحن بالبحر الأسود على متنها 12 شخصا
[19/أبريل/2017]
موسكو – سبأ :

أعلنت إدارة الطوارئ الروسية في شبه جزيرة القرم اليوم غرق سفينة شحن في مياه البحر الأسود، كانت تحمل على متنها 12 شخصا .

وقال مساعد رئيس وزارة الطوارئ في شبه جزيرة القرم فلاديمير إيفانوف إنه كان على متن سفينة الشحن "غيروي أرسينال" (ترسانة الأبطال) ، ثمانية أشخاص روس وثلاثة أوكرانيين ومواطن جورجي .

وقال مصدر في إدارة الطوارئ الروسية في شبة جزيرة القرم " إن غيروي أرسينال، غرقت، وتم إنقاذ خمسة أشخاص، وجاري البحث عن سبعة".

وبحسب البيانات الرسمية، أطلقت السفينة إشارات إنذار في الصباح الباكر من اليوم، وكانت على بعد نحو 30-40 ميلا بحريا من ساحل البحر الأسود الروسي، متوجهة من مدينة آزوف الروسية إلى تركيا وعلى متنها شحنة من الحبوب .

وقال مسؤول في إدارة الطوارئ إن سبب الغرق ناجم عن سوء الأحوال الجوية والعواصف الشديدة .. مشيرا إلى أن سوء الأحوال الجوية يصّعب من وتيرة عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين .

سبأ
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