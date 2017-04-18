عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة الانتخابية تؤكد فوز مورينو برئاسة الإكوادور بعد إعادة فرز جزئي للأصوات كيتو – سبأ :



أعلنت اللجنة الانتخابية في الإكوادور فوز لينين مورينو في الانتخابات الرئاسية مجدداً الليلة الماضية بعد إعادة فرز جزئي طالب به منافسه المحافظ جييرمو لاسو.



وقالت اللجنة الانتخابية في البلاد إن مورينو، نائب الرئيس السابق رافاييل كوريا، فاز بـ 16ر51% من الأصوات في انتخابات الثاني من أبريل، بشكل لا يختلف كثيرا عن النتيجة الأصلية.



وحصل لاسو ، الذي قال إن هناك تزويرا في علمية فرز الأصوات وطالب بإعادة الفرز، على 84ر48% من الأصوات.



ومن المقرر أن يتولى مورينو السلطة لولاية مدتها أربعة أعوام في 24 مايو.



من جهته أوضح خوان بابلو بوزو، رئيس المجلس الوطني الانتخابي، أنه تم اعتماد نتائج الانتخابات، مضيفا أنه لم يتم تقديم أي دليل على حدوث تزوير إلى اللجنة.

سبأ [19/أبريل/2017]سبأ