Ciblage des rassemblements des mercenaires au bas de Firdhat Nihm

MARIB, 19 Avril (SABA)-La force de missile et de l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des mercenaires au bas de Firdhat Nihm.



Une source militaire a indiqué à SABA, qu'on a lancé des missiles de type de Katioucha et des obus de l'artillerie contre des camps et des rassemblements des mercenaires au bas de Firdhat Nihm, faisant des morts et blessés parmi leurs rangs.



