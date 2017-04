TAIZ: Attaque surprise contre Tabat Al-Khazan



TAIZ, 19 Avril (SABA)-Des unités de l'armée et des comités populaires ont pris l'assaut contre le site des mercenaires de l'agression saoudienne dans la zone de Tabat Al-Khazan au district d'Haifan.

Une source militaire a indiqué à SABA le meurtre et la blessure d'un certain nombre des mercenaires lors de l'attaque.

AM



[19/أبريل/2017]SABA