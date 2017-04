Al-Atifi rencontre la mission du CICR



SANA'A, 19 Avril (SABA)-Le ministre de la Défense, Mohammad Al-Atifi, a indiqué que la guerre agressive lancée contre le Yémen de plus de deux années est un guerre agressive, destructive injuste, qui a ciblé les civiles, en terme des enfants, femmes et des étudiants de l'école et des possibilités de la partie du service et du développement, ajoutant que cette guerre s'oppose à toutes les valeurs moraux et religieux et des chartes de l'UNO et de la loi internationale humaine.



Cela est venu lors de la rencontre qui a groupé le président de la mission du CICR au Yémen, Alexandre Faite, et le vice-président de la mission.



La rencontre a également discuté des aspects de la coopération bilatérale entre la mission et la ministre de la Défense, en terme du fournissement des aides humaines du médicament et de refugiée.



AM



[19/أبريل/2017]SABA