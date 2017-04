L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Tentative échouée des mercenaires et envahisseurs vers le Mont d'Al-Nar





TAIZ, 19 Avril (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont faite échoué une tentative des mercenaires de l'agression vers la série des Monts d'Al-Nar à Moka, qui a duré du matin jusqu'au soir.



Une source militaire a indiqué à SABA, que les héros de l'armée et des comités populaires ont fait échoué la tentative, ajoutant que l'aviation de l'agression a lancé plus de 25 raids contre le Mont d'Al-Nar au cours des dernières heures.



AM

