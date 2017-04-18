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  عربي ودولي
مقتل وإصابة 15 جنديا في هجوم مسلح شمال مالي
[19/أبريل/2017]
باماكو – سبأ :

أعلنت حكومة مالي مقتل خمسة جنود وجرح حوالي عشرة آخرين في هجوم نفذه مسلحون في منطقة /تمبكتو/ المضطربة في شمال البلاد .

وأفادت حكومة مالي في بيان لها، بأن هجوما استهدف /الثلاثاء/ معسكرا للجيش في منطقة /غورما راروس/ النائية على بعد حوالي 120 كيلومترا من منطقة /تمبكتو/ .

وأضاف البيان أن هجوما من قبل مجموعة مسلحة أدى إلى مقتل خمسة جنود وجرح حوالي عشرة آخرين، دون تحديد انتماء المهاجمين .

ومن جهته ، قال الجيش الفرنسي إن جنودا يشاركون في عملية /بارخان/ العسكرية التي تستهدف المسلحين في منطقة الساحل قد وصلوا إلى موقع الهجوم بعد تنبيه من الجنود الماليين.. مضيفا أن طائرة وفرقة كوماندوس قد أرسلت وتم تحييد عشرة مهاجمين على بعد 30 كيلومترا من المعسكر الذي تعرض للهجوم، دون تحديد ما إذا كان هؤلاء المهاجمون قد قتلوا أو جرحوا .

يذكر أن شمال مالي كان قد سقط بأيدي مجموعات مسلحة في 2012 قبل طردهم أثر تدخل دولي قادته فرنسا في بداية عام 2013.. لكن لا تزال مناطق بأكملها خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية ومهمة الأمم المتحدة، حيث يتم استهداف هذه المناطق بهجمات دامية بانتظام رغم توقيع اتفاق سلام عام 2015 كان من المفترض أن يعزل الجهاديين بشكل نهائي.

سبأ
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