TAIZ: Ciblage des rassemblements des mercenaires



TAIZ, 19 Avril (SABA)-L'armée et les comités populaire ont ciblé des rassemblements des mercenaires de l'agression dans la zone d'Al-Jahmaliah et d'Al-Silo.

Une source militaire a indiqué à SABA, que les héros de l'armée et des comités populaires ont ciblé des rassemblements des mercenaires de l'agression saoudienne dans la zone de Tabat Al-Moukalal et derrière Al-Chabakah et leurs fortifications dans la zone de Tabat Al-Wakil, faisant des pertes matérielles et humaines.

Elle a noté qu'un sniper appartenant aux mercenaires a été tué à côté d'Al-Chabakah et un autre dans la zone de Salah.

