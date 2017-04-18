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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - أبريل - 2017 الساعة 10:15:10ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العميد الركن حسين صالح خيران
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفقيد العميد الركن حسين صالح ناجي خيران مدير عام العمليات والسيطرة بوزارة الداخلية الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 57 عاما .
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رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة العميد الركن حسين صالح خيران
[19/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفقيد العميد الركن حسين صالح ناجي خيران مدير عام العمليات والسيطرة بوزارة الداخلية الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ 57 عاما .

وأعرب رئيس المجلس السياسي في برقيته عن بالغ الحزن والأسى في وفاة العميد الركن حسين صالح خيران ، مشيراً إلى مناقب الفقيد وتفانيه في أداء عمله والمهام الموكلة إليه باقتدار وإخلاص ومسئولية عالية.

وأوضح أن المؤسسة الأمنية خسرت برحيل الفقيد كادرا وطنيا مخلصاً وخبرة أمنية وإدارية عالية ،وترك سمعة وروح وطنية خلاقة وأثر دائم لا يزول.

وعبر الرئيس الصماد عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون.

سبأ
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