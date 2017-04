L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Destruction d'un véhicule militaire et un bulldozer appartenant à l'ennemi ASIR, 19 Avril (SABA)-Des unités de l'armée et des comités populaires ont détruit un véhicule militaire et un bulldozer saoudien et ciblé un certain nombre des sites militaires de l'ennemi à Jzian, à Najran et à Asir.



Une source militaire à Asir a indiqué que des unités de l'armée et des comités populaires ont détruit un bulldozer saoudien se dirigeant vers le site d'Al-Misial et l'artillerie de l'armée et des comités populaires a bombardé des rassemblements militaires au site et d'autres rassemblements dans la zone d'Al-Raboua'ah.



La source a ajouté que d'autres unités au sien de l'armée et des comités populaires ont détruit un vehicule militaire saoudien au site de Karis Jawbah à Jizan, en plus du bombardement des rassemblements des soldats saoudiens dans les deux sites d'Al-Doukhan et d'Al-Ghawiah, faisant des dégâts humaines et matérielles parmi les rangs de l'ennemi.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des soldats saoudiens dans le site d'Al-Ouch à Najran, faisant des pertes humaines et matérielles parmi les rangs de l'ennemi.



AM

SABA [19/أبريل/2017]SABA المزيد من (L‘agression saoudienne contre le Yémen)