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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 10:18:04م
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  محلي
صد زحف للغزاة والمرتزقة على جبل النار بالمخا تحت غطاء جوي وقصف للبوارج الحربية
[18/أبريل/2017]
تعز - سبأ :

 تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف للغزاة ومرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على سلسلة جبل النار في المخا بمحافظة تعز استمر من الصباح حتى مساء اليوم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف كبير للغزاة والمرتزقة باتجاه سلسلة جبل النار استمر حتى مساء اليوم تحت غطاء جوي مكثف وقصف للبوارج الحربية وكبدهم خسائر كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أكثر من 25 غارة على جبل النار خلال الساعات الماضية.

سبـأ
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