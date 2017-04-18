محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من الضباط والجنود السعودي إثر إسقاط مروحية تابعة للعدوان بمأرب مأرب - سبأ :



لقي عدد من الضباط والجنود السعوديين مصرعهم، اليوم إثر إسقاط مروحية سعودية من طراز "بلاك هوك" تابعة للعدوان السعودي الأمريكي بمحافظة مأرب.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الضباط والجنود السعوديين الذين لقو مصرعهم :



المقدم الركن: عبدالرحمن بن سعيد الشهراني



المقدم الركن: فيصل بن سعود السبيعي



النقيب الطيار: تركي بن إبراهيم الهويريني



الملازم أول طيار: ريان عبدالرحمن الشهراني



الرقيب أول :علي بن يحي الشيخي



عريف: معيض محمد القحطاني



عريف: مهل سالم الرشيدي



جندي: محمد عبدالله الصيعري



رقيب: علي عبدالله الحلافي



رقيب فني : موسى سالم الشهري



رقيب أول: نايف حسن معوض



جندي أول: محمد احمد عقيلي

سبـأ [18/أبريل/2017]سبـأ