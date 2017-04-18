محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الداخلية تنعي العميد الركن حسين صالح علي خيران صنعاء - سبأ :



نعت قيادة وزارة الداخلية وكافة منتسبيها العميد الركن حسين صالح علي خيران مدير عام القيادة والسيطرة الذي وافته المنيه اليوم عن عمرٍ ناهز 55 عاما .



وأشار بيان النعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ الى ان العميد خيران كان أحد الرواد في العمل الشرطي والقيادي افنى حياته في خدمه الوطن وقضايا الآمن والاستقرار .



وعبر البيان عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير ان يتغمده الله بواسع رحمته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



" انا لله وانا اليه راجعون".



وسيتم الصلاة عليه في الجامع الكبير في الروضة الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الأربعاء .

سبـأ [18/أبريل/2017]سبـأ