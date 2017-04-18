[18/أبريل/2017]
إب - سبأ :
وقع بمحافظة إب مذكرة تفاهم لتوزيع سلال غذائية لمديريات فرع العدين ويريم والقفر، مقدمة من جمعية العون المباشر عبر الشركاء المحليين مؤسسة خديجة التنموية ومنظمة ملكة سبأ الاجتماعية للتنمية.
وأوضح مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي المحافظة كمال الحارثي أن مذكرة التفاهم تشمل توزيع سلال غذائية من مشروع التدخل الطارئ التابع لجمعية العون بواقع 1000 سلة بمديرية فرع العدين و500 سلة لمديرية يريم وثلاثة الف و500 سلة لمديرية القفر.
وقع المذكرة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة وعن جمعية العون المباشر ندى العزي.
حضر التوقيع رئيس منظمة ملكة سبأ الاجتماعية للتنمية محمد الحبيشي وعدد من المسئولين بالمحافظة.
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