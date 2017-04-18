كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.