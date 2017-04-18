تدمير آلية وجرافة عسكرية سعودية بجيزان وعسير [18/أبريل/2017] عسير - سبأ :



دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية وجرافة سعودية، واستهدفت عدد من مواقع العدو العسكرية بجيزان ونجران وعسير .



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية أعطبت جرافة سعودية بصاروخ موجه أثناء شقها طريقاً إلى موقع المسيال العسكري بعسير، فيما دكت المدفعية تجمعات عسكرية في الموقع وتجمعات أخرى في الربوعة .



وأشار المصدر إلى ان وحدات أخرى في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية سعودية في موقع كرس جوبح بجيزان ، بالإضافة إلى قصف تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الدخان والغاوية محققة إصابات مباشرة .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لجنود العدو بموقع العش بنجران محققة إصابات مباشرة في صفوفهم .

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