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وزير الدفاع يلتقي بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
[18/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي "إن الحرب العدوانية التي تشن ضد اليمن منذ أكثر من عامين، هي حرب دموية تدميرية ظالمة إستهدفت المدنيين من الأطفال والنساء وطلاب المدارس ومقدرات الوطن الخدمية والتنموية " .. مؤكدا أن هذه الحرب تتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليكسندر فت و نائب رئيس البعثة كارلوس مورازاني.

حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البعثة ووزارة الدفاع بشان تقديم المساعدات الإنسانية الدوائية والإيوائية.

وفي اللقاء رحب وزير الدفاع ببعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي لدى اليمن .. مشيدا بدورها الإنساني في تخفيف معانات اليمنيين في ظل إستمرار العدوان الغاشم على اليمن .. مؤكدا في سياق ذلك أن ما يتعرض له اليمن أرضا وإنسانا يتطلب تقديم مزيد من العون لا سيما للجرحى والأسرى والمفقودين.

وشدد الوزير العاطفي على ضرورة أن تولي كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية ملف الأسرى والمفقودين كل الإهتمام لما من شأنه الإفراج عن الأسرى والبحث عن المفقودين بشتى الوسائل الممكنة بإعتبار ذلك قضية إنسانية لا تفريط فيها.

كما أكد إستعداد قيادة وزارة الدفاع تقديم كافة التسهيلات لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بما يمكنها من تأدية مهامها وواجباتها الانسانية على أكمل وجه.

فيما استعرض رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر نشاط اللجنة وطبيعة المهام التي تقوم بتنفيذها في سياق واجباتها الانسانية ورفع التقارير الدورية إلى الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الانسانية جراء العدوان على اليمن.

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستواصل بذل كل جهودها للإسهام في رفع المعاناة على كاهل الشعب اليمني لدى المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

وفي ختام اللقاء سلم وزير الدفاع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملف متكامل يتضمن صور وثائقية تعكس مدى دموية وهمجية ووحشية العدوان بحق أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء.

حضر اللقاء مدير دائرة الإستخبارات العسكرية العميد الركن علي أبوحليقة ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي ومدير دائرة العلاقات العامة بوزارة الدفاع العميد الركن أحمد الماوري ومساعد مدير دائرة الإستخبارات العسكرية لشؤون الأمن العميد الركن محمد علي زهرة ومندوبة السجون يوليا اناماريا اليكساندروا ورئيسة قسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي جيزيلاهر مانديز.

سبأ
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