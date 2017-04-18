عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنقاذ 9 آلاف مهاجر في البحر المتوسط خلال أسبوع





أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إنقاذ حوالي تسعة آلاف مهاجر غير شرعي غالبيتهم يحملون جنسيات افريقية في عرض مياه البحر الأبيض المتوسط، خلال الأسبوع الماضي.



وأفاد المتحدث باسم المفوضية بابار بالوخ ، في تصريح اليوم، بأن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين انطلقوا من السواحل الليبية في قوارب غير صالحة للإبحار سعيا للوصول إلى جنوب ايطاليا، التي تمثل محطتهم الأولى باتجاه أوروبا.



ووصف المتحدث الاممي عمليات الإنقاذ التي شاركت فيها منظمات إغاثية متعددة بالمعقدة نظرا للتقلبات المناخية وكثرة العالقين في وسط البحر.



ولفت إلى أن تحسن الطقس في فصل الربيع شجع المهربين على إخراج المهاجرين من أماكن احتجازهم في ليبيا..مؤكدا غرق نحو 900 مهاجر على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرا منذ بداية العام الجاري.

سبأ [18/أبريل/2017] جنيف - سبأ:سبأ