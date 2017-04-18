ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 08:23:45م
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يوجه المالية بسرعة تحويل أرصدة مرتبات الموظفين حتى مارس الماضي إلى هيئة البريد
عقد اجتماع حكومي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالآلية المقدمة إلى مجلس النواب بشأن معالجة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى شهر مارس المنصرم.
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.
وزارة الزراعة تدعو إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين بسعر التجزئة بـ800 ريال
دعت وزارة الزراعة والري مسوقي الدواجن وأصحاب المسالخ إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين وفقا لقرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بأسعار التجزئة والمحدد بـ800ريال.
جمعان وإيجلز والغراسي وجودة فوود يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
تأهلت فرق شركات جمعان، إيجلز الغراسي تيليكوم، وجودة فوود إلى نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات.
آخر الأخبار:
تدمير آلية وجرافة عسكرية سعودية بجيزان وعسير
وزير الدفاع يلتقي بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
إنقاذ 9 آلاف مهاجر في البحر المتوسط خلال أسبوع
مناقشة إحتياجات مركز الغسيل الكلوي ومعاناة مرضى الفشل الكلوي بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
إنقاذ 9 آلاف مهاجر في البحر المتوسط خلال أسبوع
[18/أبريل/2017] جنيف - سبأ:


أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إنقاذ حوالي تسعة آلاف مهاجر غير شرعي غالبيتهم يحملون جنسيات افريقية في عرض مياه البحر الأبيض المتوسط، خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد المتحدث باسم المفوضية بابار بالوخ ، في تصريح اليوم، بأن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين انطلقوا من السواحل الليبية في قوارب غير صالحة للإبحار سعيا للوصول إلى جنوب ايطاليا، التي تمثل محطتهم الأولى باتجاه أوروبا.

ووصف المتحدث الاممي عمليات الإنقاذ التي شاركت فيها منظمات إغاثية متعددة بالمعقدة نظرا للتقلبات المناخية وكثرة العالقين في وسط البحر.

ولفت إلى أن تحسن الطقس في فصل الربيع شجع المهربين على إخراج المهاجرين من أماكن احتجازهم في ليبيا..مؤكدا غرق نحو 900 مهاجر على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرا منذ بداية العام الجاري.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل 14 شخصا اثر تحطم مروحية عسكرية تركية جنوب شرقي البلاد
الدفاع الروسية تنتقد موقف الغرب بشأن خان شيخون السورية
دراسة: رجال البلقان يحملون موروثات جينية لإنسان العصر الحجري
الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين
مصرع 24 شخصا في حادث سقوط حافلة في واد عميق شمال الفلبين
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل جراء انهيار أرضي شمال غرب الصين
كوريا الجنوبية تخفض مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك
فرنسا تعلن إحباط هجوم إرهابي قبل الانتخابات الرئاسية
العدوان السعودي على اليمن
تدمير آلية وجرافة عسكرية سعودية بجيزان وعسير
[18/أبريل/2017]
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
[18/أبريل/2017]
سقوط طائرة عسكرية معادية شرق مدينة مأرب
[18/أبريل/2017]
قبائل مديرية مزهر بريمة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[18/أبريل/2017]
أبناء عزلة حجور بعمران يعلنون النفير العام ورفد جبهات الساحل
[18/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by