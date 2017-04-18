رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعان وإيجلز والغراسي وجودة فوود يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة الشركات والمؤسسات





تأهلت فرق شركات جمعان، إيجلز الغراسي تيليكوم، وجودة فوود إلى نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات.



جاء تأهل الفرق الأربع بعد فوزها على فرق كلا من هاتفي، إم تي إن، وكاك بنك على الترتيب في مباريات الدور ربع النهائي التي جرت اليوم الثلاثاء على ملعب نادي وحدة صنعاء لتودع الفرق الخاسرة منافسات البطولة.



حيث سحق فريق شركة جمعان شباك فريق هاتفي بخمسة أهداف دون رد سجلها كل من، أحمد الدهبلي (3أهداف) الذي رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في صدارة هدافي البطولة، وسجل زميلاه كمال الملاحي وغسان الحرازي هدف لكل منهما، فيما تغلب فريق جودة فوود بصعوبة على فريق الإعلام الرياضي بهدف وحيد سجله لاعبه أحمد الحساني.



وفاز فريق إيجلز على فريق إم تي إن بهدفين مقابل هدف حيث سجل هدفي الفائز لاعبه طه مجيديع، فيما سجل الهدف الوحيد الخاسر لاعبه محمد الجمل الذي رفع رصيده إلى سبعة أهداف في وصافة هدافي البطولة حتى الآن.



وتغلب فريق الغراسي تيليكوم بصعوبة على فريق كاك بنك بركلات الترجيح 2 – صفر بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث سجل للغراسي لاعبه جابر الأشرم، وسجل هدف كاك بنك لاعبه أحمد متاش.



بهذه النتائج يواجه فريق شركة جمعان منافسه فريق إيجلز، ويلتقي فريق جودة فوود فريق الغراسي تيليكوم في مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة واللتان ستقامان الثلاثاء القادم.

سبأ [18/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ