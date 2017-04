Sharaf rencontre le président de mission de CICR au Yémen [18/أبريل/2017]

SANA'A, 18 Avril (SABA)- Le ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf Abdullah, a rencontré le Président de la mission du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)Alexander Faîte.



Au cours de la rencontre , ils ont discuté des menaces de la coalition saoudienne à l'egard du port d'Al- Hodeidah, ce qui pourrait conduire à un doublement de la catastrophe humanitaire créée par l'agression et le blocus complet et la possibilité du rôle de la Croix-Rouge internationale dans cet aspect.

Sharaf a souligné lors de la rencontre l'importance de la poursuite des efforts par CICR pour la libération de cinq étudiants yéménites qui ont été enlevé en 2011 par le Front de la victoire en Syrie.



Pour sa part, Faîte a promis que le CICR fait de son mieux dans cette question humanitaire.



Il passé en revue quelques-unes des difficultés auxquelles sont confrontés les travaux du CICR .

