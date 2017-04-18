ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 08:23:45م
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يوجه المالية بسرعة تحويل أرصدة مرتبات الموظفين حتى مارس الماضي إلى هيئة البريد
عقد اجتماع حكومي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالآلية المقدمة إلى مجلس النواب بشأن معالجة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى شهر مارس المنصرم.
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.
وزارة الزراعة تدعو إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين بسعر التجزئة بـ800 ريال
دعت وزارة الزراعة والري مسوقي الدواجن وأصحاب المسالخ إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين وفقا لقرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بأسعار التجزئة والمحدد بـ800ريال.
جمعان وإيجلز والغراسي وجودة فوود يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة الشركات والمؤسسات
تأهلت فرق شركات جمعان، إيجلز الغراسي تيليكوم، وجودة فوود إلى نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات.
آخر الأخبار:
تدمير آلية وجرافة عسكرية سعودية بجيزان وعسير
وزير الدفاع يلتقي بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
إنقاذ 9 آلاف مهاجر في البحر المتوسط خلال أسبوع
مناقشة إحتياجات مركز الغسيل الكلوي ومعاناة مرضى الفشل الكلوي بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يوجه المالية بسرعة تحويل أرصدة مرتبات الموظفين حتى مارس الماضي إلى هيئة البريد
[18/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:


عقد اجتماع حكومي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالآلية المقدمة إلى مجلس النواب بشأن معالجة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى شهر مارس المنصرم.

وجرى في الاجتماع الذي حضره نائبي رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن والشؤون الاقتصادية ووزراء الإدارة المحلية ، الداخلية، الخدمة المدنية والتأمينات، المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الصناعة والتجارة، الاتصالات وتقنية المعلومات وأمين عام مجلس الوزراء، وعدد من المختصين في مصلحتي الجمارك والضرائب، جرى الإطلاع على مقترح وزارة المالية بشأن آلية تحويل أرصدة المرتبات المتأخرة إلى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، إلى جانب تسهيل ووضوح وشفافية إجراءات البنك المركزي اليمني، الضامنة لحقوق تجار المواد الغذائية في إطار نظام القسائم التموينية .

ووجه الاجتماع على ضوء مناقشاته، وزارة المالية بسرعة تحويل الأرصدة المتأخرة لمرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة حتى مارس الماضي، إلى حسابات خاصة بهم طرف الهيئة العامة للبريد، وذلك كضمان عملي وواضح من الدولة تجاه جميع الموظفين في صون حقوقهم، التي يستطيعون الحصول عليها عند تحسن الأوضاع المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم قيمة القسائم التموينية للمستفيدين من هذه الآلية وتحويلها كأرصدة لصالح تجار المواد الغذائية أولا بأول.

وأشار الاجتماع إلى أنه وفيما يخص القسائم التموينية، فإن الحصول عليها شيء اختياري للراغبين فيها من الموظفين والعمال.. موضحا أنه في حال عدم رغبة الموظف أو العامل في الحصول عليها فإنه سيتم إضافة ما يعادل نسبتها من النقد إلى رصيدهم في البريد.

وناقش الاجتماع عدد من المواضيع الأخرى واتخذ إزاءها عدد من الإجراءات المناسبة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدمير آلية وجرافة عسكرية سعودية بجيزان وعسير
وزير الدفاع يلتقي بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
مناقشة إحتياجات مركز الغسيل الكلوي ومعاناة مرضى الفشل الكلوي بإب
إتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمديرية ريف إب
تكريم 54 معلماً ومعلمة من مدارس مديرية الحصن بمحافظة صنعاء
محافظ الحديدة يناقش مع ممثل ''الفاو'' جوانب التنسيق لدعم إحتياجات المزارعين
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
وزيرة الشؤون الإجتماعية تؤكد دعم الوزارة لمراكز الرعاية الإجتماعية بأمانة العاصمة
محافظ ذمار يناقش مع فريق الصليب الأحمر الدولي والصليب السويدي الوضع الإنساني والصحي والبيئي(مصحح)
محافظ إب يلتقي اللجنة الفنية المكلفة بإعداد دراسة توسعة محطة الأوكسجين الرئيسية

العدوان السعودي على اليمن
تدمير آلية وجرافة عسكرية سعودية بجيزان وعسير
[18/أبريل/2017]
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
[18/أبريل/2017]
سقوط طائرة عسكرية معادية شرق مدينة مأرب
[18/أبريل/2017]
قبائل مديرية مزهر بريمة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[18/أبريل/2017]
أبناء عزلة حجور بعمران يعلنون النفير العام ورفد جبهات الساحل
[18/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by