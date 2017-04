Meurtre de deux mercenaires de l'agression à Marib [18/أبريل/2017]

MARIB, 18 Avril (SABA)-Deux mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués dans des opérations exécutées par l'armée et les comités populaires au district de Sourwah.

Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités de l'élite de l'armée et des comités populaires ont tué les deux mercenaires dans la zone d'Al-Makhdarah à l'Est du district de Sourwah.

