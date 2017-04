L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Chute d'un avion militaire hostile à l'Est de la ville de Marib [18/أبريل/2017]



MARIB, 18 Avril (SABA)- Une source militaire a confirmé la chute d'un hélicoptère appartenant à la coalition de l'agression saoudienne au Nord-Est de la ville de Marib et son équipage a été tué.



La source a indiqué à SABA que l'avion « Black Huk » transportait 13 officiers saoudiens, qui ont été tués à la suite.

AM



SABA