Moka : Mmeurtre de centaines d'envahisseurs et mercenaires, dont 100 Soudanais [18/أبريل/2017]

SABA, 18 Avril (SABA)- Des centaines d'envahisseurs et des mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués, dont 100 mercenaires soudanais lors de l'opération du nettoyage de la serie du Mont d'Al-Nar l'est du district de Moka au gouvernorat de Taiz.

Une source militaire a indiqué à SABA que l'ennemi a été infligé également de lourdes pertes humaines et matérielles.



La source a confirmé la mort de centaines d'envahisseurs et mercenaires, dont 100 soudanais lors de l'opération. .



La source a souligné que un certain nombre d'autres envahisseurs et mercenaires ont été blessés pendant les purges du Mont et le reste ont pris la fuite vers le large des côtes

AM.



SABA