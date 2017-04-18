محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمديرية ريف إب





أتلف بمديرية ريف إب اليوم كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي .



وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية المهندس يحيى السادة أن المواد الغذائية التي تم إتلافها بحضور مندوبين عن الجبهات المختصة قدرت بحوالي طن ونصف .



وأكد أنه سيتم إتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسابيع القادمة، تم ضبطها خلال حملات التفتيش التي ينفذها المكتب بصورة مستمرة على المحلات التجارية بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة حياة المواطنين.



وأشار السادة إلى أن المكتب تمكن من إزالة أكثر من 12مخالفة بناء عشوائي في الآونة الأخيرة منها ست مخالفات في شارع الثلاثين ومخالفتين في الخط الدائري بمنطقة السحول بالإضافة إلى مخالفة في شارع 12 وأخرى في شارع 14 وكذا إزالة سور بمنطقة الحمامي وسور آخر في خط السحول بعرض 40 مترا.



ولفت إلى أن مكتب الأشغال تمكن بعد إزالته لتلك المخالفات من شق الطرق والشوارع الفرعية ضمن المخطط العام ومنها شق طريق بمنطقة عسم بطول 500 متر وعرض ستة أمتار بتكلفة خمسة ملايين ريال، مما ساعد في تخفيف حدة الازدحام وتسهيل حركة المرور ووصول الخدمات والسلع إلى عدد من الأحياء والقرى بكل سهولة ويسر.



سبأ [18/أبريل/2017] إب – سبأ:سبأ