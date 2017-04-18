ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 07:27:51م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة المناضل محمد حاتم الخاوي
بعث الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد حاتم الخاوي.
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.
وزارة الزراعة تدعو إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين بسعر التجزئة بـ800 ريال
دعت وزارة الزراعة والري مسوقي الدواجن وأصحاب المسالخ إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين وفقا لقرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بأسعار التجزئة والمحدد بـ800ريال.
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
آخر الأخبار:
إتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمديرية ريف إب
تكريم 54 معلماً ومعلمة من مدارس مديرية الحصن بمحافظة صنعاء
محافظ الحديدة يناقش مع ممثل ''الفاو'' جوانب التنسيق لدعم إحتياجات المزارعين
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمديرية ريف إب
[18/أبريل/2017] إب – سبأ:


أتلف بمديرية ريف إب اليوم كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي .

وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية المهندس يحيى السادة أن المواد الغذائية التي تم إتلافها بحضور مندوبين عن الجبهات المختصة قدرت بحوالي طن ونصف .

وأكد أنه سيتم إتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسابيع القادمة، تم ضبطها خلال حملات التفتيش التي ينفذها المكتب بصورة مستمرة على المحلات التجارية بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة حياة المواطنين.

وأشار السادة إلى أن المكتب تمكن من إزالة أكثر من 12مخالفة بناء عشوائي في الآونة الأخيرة منها ست مخالفات في شارع الثلاثين ومخالفتين في الخط الدائري بمنطقة السحول بالإضافة إلى مخالفة في شارع 12 وأخرى في شارع 14 وكذا إزالة سور بمنطقة الحمامي وسور آخر في خط السحول بعرض 40 مترا.

ولفت إلى أن مكتب الأشغال تمكن بعد إزالته لتلك المخالفات من شق الطرق والشوارع الفرعية ضمن المخطط العام ومنها شق طريق بمنطقة عسم بطول 500 متر وعرض ستة أمتار بتكلفة خمسة ملايين ريال، مما ساعد في تخفيف حدة الازدحام وتسهيل حركة المرور ووصول الخدمات والسلع إلى عدد من الأحياء والقرى بكل سهولة ويسر.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تكريم 54 معلماً ومعلمة من مدارس مديرية الحصن بمحافظة صنعاء
محافظ الحديدة يناقش مع ممثل ''الفاو'' جوانب التنسيق لدعم إحتياجات المزارعين
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
وزيرة الشؤون الإجتماعية تؤكد دعم الوزارة لمراكز الرعاية الإجتماعية بأمانة العاصمة
محافظ ذمار يناقش مع فريق الصليب الأحمر الدولي والصليب السويدي الوضع الإنساني والصحي والبيئي(مصحح)
محافظ إب يلتقي اللجنة الفنية المكلفة بإعداد دراسة توسعة محطة الأوكسجين الرئيسية
تكريم عدد من المعلمين والطلاب المتفوقين بمديرية الجبين بريمة
وزيرة الشئون الإجتماعية تزور دار التوجيه الإجتماعي للأطفال الأحداث بأمانة العاصمة
مجلس النواب يدين الحادث الإرهابي في سوريا
اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع يناقش قضايا مكافحة التهريب الجمركي
العدوان السعودي على اليمن
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
[18/أبريل/2017]
سقوط طائرة عسكرية معادية شرق مدينة مأرب
[18/أبريل/2017]
قبائل مديرية مزهر بريمة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[18/أبريل/2017]
أبناء عزلة حجور بعمران يعلنون النفير العام ورفد جبهات الساحل
[18/أبريل/2017]
غداً .. انطلاق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من صنعاء إلى ميناء الحديدة
[18/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by