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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 07:27:51م
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تكريم 54 معلماً ومعلمة من مدارس مديرية الحصن بمحافظة صنعاء
[18/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:


كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية الحصن محافظة صنعاء 54 معلماً ومعلمة من مدارس المديرية .

وفي التكريم أشاد وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان بجهود المعلمين والمعلمات ودورهم في استمرار العملية التعليمية.

تخلل الحفل بحضور مدير مكتب التربية بالمديرية عصام البيضي وممثل التوجيه المركزي حميد عنان فقرات إنشادية وقصائد شعرية .

إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان أوضاع سير العملية التعليمية بالمديرية وأوضاع المعلمين.

وأشاد الوكيل دحان بصمود الكادر التعليمي رغم استمرار العدوان والحصار .

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