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محافظ الحديدة يناقش مع ممثل ''الفاو'' جوانب التنسيق لدعم إحتياجات المزارعين
[18/أبريل/2017] الحديدة – سبأ:


ناقش محافظة الحديدة حسن أحمد الهيج مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" باليمن الدكتور صلاح الحاج حسن، جوانب التنسيق لدعم تنفيذ عدد من الأنشطة الزراعية التي تساعد على تلبية احتياجات المزارعين بالمحافظة.

وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي أحمد شعبين ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة محمد الدبعي، إلى الجوانب المتعلقة بمتطلبات توفير الأمن الغذائي وتنفيذ برامج تحسين الظروف المعيشية للأسر الزراعية.

واستعرض اللقاء آلية التنسيق بين مكتب منظمة الفاو والهيئة العامة لتطوير تهامة في تنفيذ البرامج والأنشطة الزراعية ومنها توفير سلالات جيدة من الثروة الحيوانية والبذور المحسنة من الحبوب الغذائية لتعزيز وتحسين الإنتاج الزراعي.

وأشار الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى أن هناك تدخلات تقوم بها المنظمة في عدد من مديريات المحافظة تركزت على الإستراتيجية في سلال الإنتاج الزراعي والحيواني التي ستعمل على إحداث تغيير في الإنتاج المحلي وتحسين اقتصاديات الأسر الزراعية ليصبح بمواصفات عالمية.

وتطرق الحاج إلى الوضع في المناطق المتضررة بمديريات المحافظة وعرض التدخلات التي قامت بها المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لمساعدة المزارعين والمنتجين والصيادين خلال هذه الفترة.

حضر اللقاء مساعد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" الدكتور محمد نعمان سلام.

إلى ذلك اطلع محافظ الحديدة والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" على الوحدة التدريبية لإنتاج المكعبات العلفية لتحسين التغذية الحيوانية في تهامة.

واستمع المحافظ الهيج والممثل المقيم من منسق برامج منظمة "الفاو" الدكتور فاضل العامري إلى شرح عن جهود الوحدة التدريبية لتدريب العاملين الزراعيين لإنتاج المكعبات العلفية التي تدخل في تغذية الحيوانات وتسهم في زيادة إنتاجهن من الحليب واللحوم.

وأشار العامري إلى أن الوحدة ستعمل على إنتاج خمسة آلاف مكعب خلال الأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الحالي وسيتم تزويد مجمع الأبقار ومديريتي باجل والمرواعة بالكميات الكافية من هذه المكعبات.

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