ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 07:27:51م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة المناضل محمد حاتم الخاوي
بعث الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد حاتم الخاوي.
كوريا الشمالية: التجربة النووية ستجري في الوقت والمكان الضروريين
اعلن كيم إين ريونغ نائب مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أمس الاثنين أن بلاده سترد بالمثل على أي هجوم صاروخي أو نووي.
وزارة الزراعة تدعو إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين بسعر التجزئة بـ800 ريال
دعت وزارة الزراعة والري مسوقي الدواجن وأصحاب المسالخ إلى الإلتزام بآلية بيع الدواجن للمستهلكين وفقا لقرار تحديد سعر الكيلوجرام الواحد للدجاج الحي للمستهلك بأسعار التجزئة والمحدد بـ800ريال.
غداً ربع نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعب نادي وحدة صنعاء غداً الثلاثاء المباريات الأربع للدور ربع النهائي لبطولة كرة القدم السباعية للمؤسسات والشركات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقا في دور المجموعات تأهل منها ثمان فرق للدور الثاني.
آخر الأخبار:
إتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمديرية ريف إب
تكريم 54 معلماً ومعلمة من مدارس مديرية الحصن بمحافظة صنعاء
محافظ الحديدة يناقش مع ممثل ''الفاو'' جوانب التنسيق لدعم إحتياجات المزارعين
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
[18/أبريل/2017] ريمة – سبأ:


نظم طلاب وطالبات ومعلمو مدرسة التعاون الأساسية الثانوية بمنطقة ربوع بني خولي بمديرية بلاد الطعام بريمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني.

وأكد المشاركون في الوقفة أهمية الاصطفاف والتلاحم وتعزيز الجبهات بالرجال والعتاد في مواجهة العدوان ودحر الغزاة والمعتدين.

وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في الجرائم التي أرتكبها تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015م على اليمن حتى الفترة الراهنة.

وحيا الطلاب والطالبات والمعلمي تضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية والانتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات العزة والشرف.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمديرية ريف إب
تكريم 54 معلماً ومعلمة من مدارس مديرية الحصن بمحافظة صنعاء
محافظ الحديدة يناقش مع ممثل ''الفاو'' جوانب التنسيق لدعم إحتياجات المزارعين
وزيرة الشؤون الإجتماعية تؤكد دعم الوزارة لمراكز الرعاية الإجتماعية بأمانة العاصمة
محافظ ذمار يناقش مع فريق الصليب الأحمر الدولي والصليب السويدي الوضع الإنساني والصحي والبيئي(مصحح)
محافظ إب يلتقي اللجنة الفنية المكلفة بإعداد دراسة توسعة محطة الأوكسجين الرئيسية
تكريم عدد من المعلمين والطلاب المتفوقين بمديرية الجبين بريمة
وزيرة الشئون الإجتماعية تزور دار التوجيه الإجتماعي للأطفال الأحداث بأمانة العاصمة
مجلس النواب يدين الحادث الإرهابي في سوريا
اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع يناقش قضايا مكافحة التهريب الجمركي
العدوان السعودي على اليمن
وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان
[18/أبريل/2017]
سقوط طائرة عسكرية معادية شرق مدينة مأرب
[18/أبريل/2017]
قبائل مديرية مزهر بريمة يعلنون النفير العام في مواجهة العدوان
[18/أبريل/2017]
أبناء عزلة حجور بعمران يعلنون النفير العام ورفد جبهات الساحل
[18/أبريل/2017]
غداً .. انطلاق مسيرة الخبز الشعبية الراجلة من صنعاء إلى ميناء الحديدة
[18/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by