محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمديرية بلاد الطعام بريمة للتنديد باستمرار جرائم العدوان





نظم طلاب وطالبات ومعلمو مدرسة التعاون الأساسية الثانوية بمنطقة ربوع بني خولي بمديرية بلاد الطعام بريمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي على الشعب اليمني.



وأكد المشاركون في الوقفة أهمية الاصطفاف والتلاحم وتعزيز الجبهات بالرجال والعتاد في مواجهة العدوان ودحر الغزاة والمعتدين.



وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في الجرائم التي أرتكبها تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015م على اليمن حتى الفترة الراهنة.



وحيا الطلاب والطالبات والمعلمي تضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية والانتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات العزة والشرف.



سبأ [18/أبريل/2017] ريمة – سبأ:سبأ