محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرة الشؤون الإجتماعية تؤكد دعم الوزارة لمراكز الرعاية الإجتماعية بأمانة العاصمة





ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل فائقة السيد وضم مدير مكتب الشئون الإجتماعية بأمانة العاصمة ومدراء مراكز رعاية الصم والبكم والإعاقات الذهنية والكفيفات والفتيات الأحداث والحالات النفسية بمديرية بني الحارث بالأمانة، سير العمل في تلك المراكز والصعوبات التي تواجهها.



وفي الإجتماع أكدت الوزيرة السيد ضرورة إستمرار المراكز في تقديم خدمات الرعاية الكاملة وتأهيل شرائح الصم والبكم والإعاقات الذهنية والكفيفات والفتيات الأحداث وغيرهم بما يكفل مساعدتهم في التغلب على التحديات التي تواجههم.



وأشارت إلى اهتمام ورعاية وزارة الشؤون الإجتماعية بمراكز الرعاية الإجتماعية وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر.



وثمنت الوزيرة السيد جهود وصمود مدراء وموظفي مراكز الرعاية الإجتماعية بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة .



فيما استعرض مدراء مراكز الصم والبكم والإعاقات الذهنية والكفيفات والحالات النفسية والفتيات الأحداث أحمد العزي وعلي قاضي وأحلام وأروى العباهي، أوضاع ونشاط المراكز والصعوبات التي تواجهها في مختلف الجوانب.



وأشاروا إلى معانات كوادر وموظفي المراكز المعيشية والمادية الصعبة جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الظالم لأكثر من عامين.

سبأ [18/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ