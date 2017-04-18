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آخر تحديث: الثلاثاء، 18 - أبريل - 2017 الساعة 07:17:04م
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  عربي ودولي
مقتل 14 شخصا اثر تحطم مروحية عسكرية تركية جنوب شرقي البلاد
[18/أبريل/2017] أنقرة - سبأ:


سقطت مروحية تركية تقل 14 شخصا، بينهم 7 من أفراد الشرطة، اليوم في ولاية تونجلي جنوب شرقي البلاد، وذلك بعد إقلاعها بنحو 10 دقائق.

وقالت مصادر في مديرية الأمن بالولاية إن المروحية من طراز سكورسكي.. ولم توضح المصادر مزيدا من التفاصيل حول أسباب السقوط المروحية.

لكنها ذكرت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه كان على متن المروحية 7 رجال شرطة، وقاض، وضابط، و3 من أفراد الطاقم... مشيرة إلى أن المروحية أقلعت من قضاء بولومور التابع للولاية، حيث جرى إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة.

سبأ
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