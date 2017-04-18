محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يناقش مع فريق الصليب الأحمر الدولي والصليب السويدي الوضع الإنساني والصحي والبيئي(مصحح)





التقى محافظ ذمار حمود عباد اليوم ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة ممثل الإتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر بيتامبار اريال والوفد المرافق له من ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر السويدي والهلال الأحمر اليمني الذي يزور المحافظة حاليا.



ناقش اللقاء الأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية وما قدمه الصليب الأحمر الدولي من دعم للقطاع الصحي والزراعي والمياه خلال الفترة الماضية وجوانب الدعم الممكنة خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات.



وفي اللقاء أشاد المحافظ عباد بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم قطاعات الصحة والزراعة والمياه وغيرها من القطاعات .. مؤكدا أن الدعم الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان له الأثر في إستمرار تقديم الخدمات بالقطاعات التي حظيت بدعم الصليب الأحمر.



وعبر عن شكر وامتنان قيادة المحافظة وأبناء ذمار للجنة الدولية للصليب الأحمر على ما قدمته من دعم لإستمرار تقديم الخدمات الإنسانية لأبناء المحافظة .. مبينا أهمية الدعم الذي قدمه الصليب الأحمر للقطاع الصحي وخاصة دعم هيئة مستشفى ذمار العام الذي تعد رئة القطاع الصحي والمنظومة الصحية للمحافظة وخمس محافظات مجاورة.



ولفت محافظ ذمار إلى أن محافظة ذمار تتوسط المحافظات اليمنية وأسهم الإستقرار الأمني في جذب عشرات آلاف النازحين، مما ضاعف حجم التحديات في ظل العدوان والحصار.



وبين أن هناك عدد من التحديات الماثلة والتي تتطلب دعم ومساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وخاصة في مجال البيئة لإرتباطها بالقطاع الصحي وما تشكله من تهديد في إنتشار الأمراض جراء تراكم المخلفات.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق ومدير أمن المحافظة العميد أحمد إدريس ونائب مدير الأمن العقيد عبدالله الطاؤوس، أشاد رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال حسن الشامي بحجم الدعم المقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لضمان إستمرار تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى.



وأشار إلى أن اللجنة الدولية أسهمت في تقديم تجهيزات طبية لوحدة العناية المركزة وتجهيز صالة العمليات وتوفير 27 طلبية شهرية من الأدوية والمحاليل الطبية وإضافة أربع وحدات لثلاجة الموتى وصيانة دورات المياه وتوفير مضخة لشفط مياه الأمطار وتوصيل مصدر مياه وصيانة محطة الأكسيجين وتوفير مولدات كهربائية وبناء قدرات الكوادر الصحية.



ولفت الدكتور الشامي إلى حاجة المستشفى لمزيد من الدعم لإستمرار تقديم الخدمات الصحية خاصة وأن المستشفى يقدم خدمات لأكثر من خمس محافظات.



بدوره أكد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعداد اللجنة والصليب السويدي تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي وإمكانية تعزيز الدعم الإنساني للقطاعات الأخرى والتنسيق مع شركاء اللجنة الدولية والصليب السويدي والهلال الأحمر اليمني لتخفيف معانات المجتمع.



وبين أن الصليب السويدي سينفذ برنامج في مجال الكوارث بالشراكة مع الهلال الأحمر اليمني ويجري حاليا الترتيبات للمشروع.



في حين عبرت رئيسة إتحاد نساء اليمن بذمار فائزة العزاني عن شكر المرأة اليمنية للجنة الدولية للصليب الأحمر وفريقها الزائر للمحافظة لما يقدمونه للمجتمع اليمني من مساعدات إغاثية ومعونات طبية وعلاجية وتدخلات طارئة لدعم القطاعات الحيوية كقطاع الصحة والمياه والبيئة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

سبأ [18/أبريل/2017] ذمار - سبأ:سبأ